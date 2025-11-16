Casal Velino: va in pensione ma continuerà a collaborare con il Comune

Va in pensione ma continuerà a dare il suo contributo alla comunità. Il Comune di Casal Velino, guidato dalla sindaca Silvia Pisapia, ha deciso di conferire un incarico di collaborazione a titolo gratuito all’ex Agente di Polizia Municipale Sig. Volpe Claudio, con decorrenza 1° novembre 2025.

L’ex dipendente supporterà il Settore di Polizia Municipale

L’Amministrazione Comunale, in base ad accertate carenze di organico nel Settore della Polizia Municipale, ha ravvisato la necessità di avvalersi del supporto a titolo gratuito presso il Comune di Casal Velino, nell’ambito del Settore di Polizia Municipale, dell’ex dipendente Volpe in quiescenza dal 01.08.2025, già dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato ex categoria C con profilo professionale di Istruttore Amministrativo.

L’ex dipendente andrà quindi a supportare il Settore di Polizia Municipale, e si occuperà delle attività riconducibili alle competenze a suo tempo esercitate ed, in particolare, rilascio porto d’armi, permessi sale gioco, richieste ospitalità, rilascio tesserini caccia.

La normativa

Si tratta di una possibilità contemplata dalle normative e che diversi enti locali stanno seguendo per poter far fronte alla carenza di personale e all’impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

Le finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito a personale in quiescenza, inoltre, sono quelle di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate professionalità, dei soggetti in quiescenza, di permettere la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza, evitare aggravi di spese attraverso il conferimento di incarichi onerosi ad altri soggetti e consentire il funzionamento dei servizi e degli uffici di un Settore, nelle more della conclusione delle procedure finalizzate all’assunzione di nuovo personale.