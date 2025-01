Stio: va in pensione ma continuerà a collaborare gratis con il Comune

Va in pensione ma continuerà a dare il suo contributo alla comunità; il Comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, ha deciso di conferire all’ex dipendente Stefano Trotta, l’incarico di collaborazione gratuito per il periodo dal 2.1.2025 al 2.1.2026, prorogabile tacitamente per un ulteriore anno.

Ecco dove sarà collocato

L’ex dipendente, vista la sua pluriennale esperienza, andrà a supportare il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, in tutti i procedimenti di propria competenza. L’obiettivo dell’Ente rimane quello di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze, nonché di garantire la continuità del servizio e la correttezza dei procedimenti in itinere.

La normativa

Si tratta di una possibilità contemplata dalle normative e che diversi enti locali stanno seguendo per poter far fronte alla carenza di personale e all’impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

Le finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito a personale in quiescenza, inoltre, sono quelle di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate professionalità, dei soggetti in quiescenza, di permettere la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza, evitare aggravi di spese attraverso il conferimento di incarichi onerosi ad altri soggetti e consentire il funzionamento dei servizi e degli uffici di un Settore, nelle more della conclusione delle procedure finalizzate all’assunzione di nuovo personale.