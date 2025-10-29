Casal Velino, “Una piccola biblioteca per la Psichiatria”: consegnati i libri all’ospedale San Luca

La solidarietà della comunità di Casal Velino è arrivata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania con la consegna ufficiale dei volumi destinati al progetto “Una piccola biblioteca per la Psichiatria”. L’iniziativa, nata per offrire ai pazienti del reparto momenti di serenità, distrazione e riflessione attraverso la lettura, ha visto una partecipazione corale da parte di cittadini, associazioni e attività locali.

L’iniziativa e la consegna dei libri

In poche settimane sono stati raccolte e donati decine di libri, ora collocati presso il reparto di Psichiatria del San Luca, dove contribuiranno a creare uno spazio di condivisione e conforto per i degenti.

Tra le promotrici del progetto, Ketty Lista, che ha raccontato con soddisfazione la fase conclusiva della raccolta: “Questa mattina abbiamo consegnato presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania i libri che avete donato per l’iniziativa Una piccola biblioteca per la Psichiatria. Ringrazio la dottoressa Marina Casoria per avermi coinvolta in questo bellissimo progetto. Un grazie speciale a Cilento Host per aver coinvolto i propri associati, a Cerco Offro Lavoro e Case Vacanza Nel Cilento di Stefania Baglivo per la condivisione dell’annuncio, e alla profumeria Anajs di Casal Velino Marina per aver messo a disposizione il punto di raccolta”.

Attraverso i suoi canali social, Lista ha poi espresso la propria gratitudine verso la comunità che ha reso possibile l’iniziativa: “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno donato i propri libri affinché tutto ciò si potesse concretizzare. Fare del bene fa bene al cuore. Ovviamente questo è solo l’inizio”.