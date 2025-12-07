Casal Velino più “green”: in arrivo due nuove Case dell’Acqua a Bivio e al Capoluogo

L’Amministrazione Comunale di Casal Velino prosegue con decisione sulla strada della sostenibilità ambientale e del risparmio per le famiglie. Infatti è stato dato il via libera all’installazione di due nuove “Case dell’Acqua” sul territorio.

Dove saranno posizionate

I nuovi impianti, destinati all’erogazione di acqua potabile microfiltrata e refrigerata, saranno posizionati nelle frazioni di Bivio Acquavella e Casal Velino Capoluogo. Questa decisione risponde alle numerose sollecitazioni giunte dai cittadini residenti in queste aree, desiderosi di usufruire di un servizio già apprezzato in altre zone del comune.

Un servizio che si amplia

L’iniziativa nasce dalla proposta della società BR Group S.r.l.s., pervenuta all’Ente il 15 settembre 2025. La stessa società gestisce già con successo gli impianti installati in via Lista (Marina di Casal Velino) e in largo Don Samuele de Bellis (Acquavella).

Il successo delle installazioni precedenti è testimoniato dal gradimento dei cittadini, che possono acquistare acqua naturale o frizzante a un costo contenuto di 5 centesimi al litro. L’acqua erogata proviene dall’acquedotto comunale ma viene sottoposta a un processo di microfiltrazione e sterilizzazione a raggi ultravioletti, eliminando cloro e sapori indesiderati.

Obiettivo: meno plastica e più risparmio

Le motivazioni alla base della delibera sono duplici: ecologiche ed economiche. L’Amministrazione, guidata dal Sindaco Silvia Pisapia, punta a ridurre drasticamente la circolazione di bottiglie di plastica e il conseguente smaltimento di tonnellate di PET. Incentivare l’uso dell’acqua pubblica significa anche abbattere l’inquinamento derivante dal trasporto su gomma dell’acqua imbottigliata.

Inoltre, in un periodo storico di attenzione ai bilanci familiari, l’iniziativa offre un’alternativa economica all’acquisto di acqua in bottiglia, valorizzando al contempo la risorsa idrica pubblica.

Gli accordi con il gestore

Secondo quanto stabilito nell’atto di indirizzo, il Comune si farà carico di specifici oneri per agevolare il servizio: i costi di allacciamento alla fornitura elettrica necessaria al funzionamento degli impianti; l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico per l’azienda gestore; la garanzia della pulizia delle aree circostanti le casette, affidata alla ditta che cura l’igiene urbana.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti resterà invece a carico della società installatrice. L’Ufficio Tecnico Comunale è stato incaricato di individuare le aree idonee per l’installazione, che dovranno essere facilmente collegabili alle reti idrica ed elettrica.