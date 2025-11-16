Sostenibilità ambientale: Stio si candida a diventare Comune Virtuoso 2025

Il Comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, con propria deliberazione di Giunta ha aderito formalmente al Premio “Comuni Virtuosi” – Edizione 2025, promosso dall’Associazione “Comuni Virtuosi” – con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Asvis, di Alda, di Give Back Aree Interne e Amodo (Alleanza mobilità dolce) – riconoscendone l’alto valore civico, ambientale e culturale.

L’iniziativa

Il Premio, arrivato alla sua diciannovesima edizione, ha l’obiettivo di valorizzare le esperienze più significative realizzate dagli Enti locali italiani nei settori della gestione dei rifiuti, della mobilità sostenibile, dell’energia rinnovabile e della cittadinanza attiva. I vincitori di categoria e il Comune vincitore assoluto verranno annunciati in occasione della cerimonia di premiazione, prevista per sabato 20 dicembre a Cellole (CE), comune vincitore dell’edizione 2024.

Tra gli 89 comuni approdati alla fase finale c’è anche Stio Cilento, impegnato con diversi progetti sul territorio nel campo della sostenibilità ambientale: come la costituzione di una società cooperativa comunità energetica rinnovabile e solidale di Stio e Gorga, la realizzazione dell’Eco museo “Castanea”, l’avvio di un progetto di efficientamento energetico degli edifici comunali, la realizzazione di un importante intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza del proprio impianto di pubblica illuminazione, e una serie di iniziative concrete di mobilità sostenibile.