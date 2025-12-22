Casal Velino, scuole accessibili: via le barriere architettoniche

L'Ente intende partecipare all'Avviso che assegna risorse per la realizzazione di iniziative in materia di accessibilità universale e fruibilità degli istituiti scolastici

A cura di Antonio Pagano
Municipio Casal Velino

La Giunta del Comune di Casal Velino, guidata dalla sindaca Silvia Pisapia, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo agli “interventi necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche all ‘interno della scuola secondaria di primo grado sita in Via Roma”  per l’importo complessivo di € 99.942,80 di cui € 73.000,00 per lavori, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 481,80.

Le risorse

L’Ente per la realizzazione degli interventi intende partecipare all’Avviso pubblico del 31.10.2025 pubblicato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, con il quale vengono assegnate delle risorse volte alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di accessibilità universale e fruibilità degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Attraverso queste risorse il Comune potrà intervenire sul plesso scolastico di Casal Velino di Via Roma e con precisone sull’edificio che ospita la scuola media e con un numero di alunni di circa 90 alunni.

