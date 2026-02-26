Casal Velino, danni sul litorale: il caso in Parlamento

Ancora polemiche per i danni lungo la costa dopo le ultime mareggiate. La questione non finisce solo al centro delle accuse del Codacons ma arriva anche in Parlamento. Sotto i riflettori ci sono in particolare alcuni interventi realizzati nelle acque antistanti la costa di Casal Velino.

Interrogazione Parlamentare sulle barriere a Casal Velino

L’onorevole Stefania Ascari alla Camera e il senatore Luigi Nave al Senato hanno presentato una interrogazione conseguente alle segnalazioni di residenti, marittimi e operatori balneari. Secondo alcune denunce vi sarebbe un potenziale aumento dell’altezza e della forza delle onde proprio in concomitanza con la posa di una barriera.

Insomma un’opera progettata per mitigare il moto ondoso che finisce per amplificarlo, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e le attività economiche locali.

L’interrogazione parlamentare è tesa ad ottenere ulteriori dettagli sulle opere e sugli studi realizzati, considerati i problemi segnalati e i danni riportati. Sul caso è intervenuta anche la Fondazione Angelo Vassallo che ha sollecitato un’ispezione tecnica indipendente per verificare la funzionalità della barriera di Casal Velino.

Il principio cardine rimane quello ereditato dal Sindaco Pescatore, dice il fratello Dario: «Angelo Vassallo ci ha insegnato che la tutela del mare non si proclama: si studia, si pianifica e si difende con rigore».