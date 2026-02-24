Casal Velino, danni al lungomare: Comune accelera interventi

L’ultimo tratto del Lungomare Speranza, a Casal Velino, è stato gravemente danneggiato dalle intense mareggiate che negli ultimi giorni hanno colpito la costa. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, si è immediatamente attivata avviando le procedure per le somme urgenze, così da poter intervenire rapidamente e ottenere le necessarie coperture finanziarie dagli enti competenti.

L’intervento in programma

“Stiamo cercando in tutti i modi di accelerare al massimo le azioni già programmate, come il progetto da 10 milioni di euro destinato alla protezione del litorale”, ha dichiarato il sindaco Pisapia. “Si tratta di un intervento estremamente complesso, che richiede l’acquisizione di numerosi pareri, ma come amministrazione stiamo facendo tutto il possibile per procedere nel più breve tempo possibile”.