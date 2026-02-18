Il maltempo concede una tregua: nel salernitano si fa la conta dei danni

Torna a splendere il sole sulla provincia di Salerno, una tregua dalle piogge momentanea che permette di fare la conta dei danni che si sono segnalati sul territorio. Se nei giorni scorsi erano state le località costiere a lanciare un grido d’allarme per i danni provocati dalle mareggiate, nelle ultime 48 ore è stata la pioggia a minare una già fragile rete viaria.

Criticità sulle strade provinciali

I problemi maggiori si segnalano a Santa Marina con la Sp82 chiusa al transito per un episodio franoso. Appello alla provincia affinché intervenga e garantisca tempi certi per il ripristino della carreggiata. A Serramezzana l’Ente di palazzo Sant’Agostino è chiamato ad intervenire per rimuovere un grosso masso caduto sulla carreggiata che ha bloccato la Sp168.

Hanno richiesto tempi più brevi le criticità segnalate sulla Sp77 tra Stella Cilento e Omignano dove uno smottamento di terreno aveva invaso la strada e sulla SS447 tra Ascea e Pisciotta, dove si era segnalato il crollo di massi. A Centola, invece, è stata la Sp17 tra Foria e San Severino ad essere interrotta a causa del crollo di un grosso albero. Oltre ai disagi alla viabilità si segnalano quelli per le utenze telefoniche, considerato che sono stati tranciati dei cavi.

Sul fronte meteo la vasta area depressionaria che ha interessato la Campania sta lasciando spazio a correnti più stabili di matrice mediterranea.

Previsioni per mercoledì 18 febbraio

La giornata odierna è caratterizzata da una spiccata variabilità. Il cielo si presenta prevalentemente nuvoloso con la possibilità di residue e deboli piogge, specialmente nelle aree interne e lungo i rilievi del basso Cilento durante le ore centrali.

Temperature: I valori massimi si attestano tra i 12°C e i 15°C, mentre le minime notturne scendono fino a 5-7°C.

Vento: Moderato proveniente dai quadranti nord-occidentali.

Mare: Mosso o molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione.

Evoluzione per giovedì 19 febbraio

Per la giornata di domani è atteso un ulteriore diradamento della nuvolosità. Le schiarite saranno via via più ampie, regalando ampi spazi di sereno su gran parte del litorale sud della provincia.

Temperature: Sostanzialmente stazionarie le massime, in lieve calo le minime nelle valli interne del Vallo di Diano per via dell’inversione termica.

Vento: Debole o localmente moderato da Nord-Ovest.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Tendenza fino a domenica 22 febbraio

La tendenza per la seconda parte della settimana vede il consolidamento di un campo di alta pressione.

Venerdì e Sabato: Il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi. Le temperature diurne inizieranno a salire leggermente grazie al maggiore soleggiamento.

Domenica 22 febbraio: Si prospetta una giornata pienamente soleggiata su tutta la provincia. A Salerno e nel Cilento si prevedono cieli tersi e temperature gradevoli, con punte massime di 15°C e minime intorno ai 4-6°C. I venti saranno deboli di direzione variabile e il mare risulterà quasi calmo, favorendo le prime passeggiate lungo le zone costiere.