Paura sulla Sp168, grosso masso cade sulla carreggiata all’ingresso di Serramezzana

Paura questa mattina sulla Sp168, nel comune di Serramezzana. Un grosso masso è caduto sulla carreggiata, proprio all’ingresso del paese. Probabile che il momenti sia avvenuto a causa delle forti piogge delle scorse ore. Il macigno per fortuna è crollato quando in zona non transitava nessuno altrimenti le conseguenze potevano essere più gravi.

L’intervento delle autorità

La zona è stata transennata in attesa dell’intervento dei tecnici della provincia di Salerno. Sul posto anche il personale della comunità montana Alento Monte Stella. La speranza è che si intervenga in tempi brevi per ripristinare la circolazione.

Disagi in tutto il territorio

Nelle ultime 24 ore notevoli sono stati i disagi provocati dal maltempo con crolli di massi, detriti e frane a Santa Marina, Omignano, Gioi e Centola.