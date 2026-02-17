Santa Marina, frana in località Salise: chiusa la Strada Provinciale per motivi di sicurezza

Le recenti ed intense precipitazioni che hanno colpito il territorio hanno causato un significativo aggravamento del movimento franoso in località Salise. Il fronte di instabilità, già monitorato in precedenza, ha subito un’accelerazione preoccupante lungo il tratto della Strada Provinciale, rendendo necessario un intervento immediato per garantire l’incolumità dei cittadini e degli automobilisti.

Sopralluoghi tecnici e chiusura al traffico

Nella giornata di ieri, i tecnici della Provincia di Salerno hanno effettuato una serie di sopralluoghi mirati per valutare l’entità dei danni e la stabilità del versante. L’esito delle verifiche ha confermato l’esistenza di condizioni di pericolo concreto per la pubblica incolumità. Di conseguenza, a partire dalla mattinata odierna, l’arteria stradale è stata ufficialmente chiusa al traffico in attesa della messa in sicurezza.

Interventi di ripristino e sicurezza dei cittadini

L’amministrazione provinciale ha già predisposto le procedure per gli interventi necessari al fine di stabilizzare il movimento franoso. L’obiettivo dichiarato dalle autorità è quello di procedere al ripristino dello stato dei luoghi nel minor tempo possibile, limitando per quanto possibile i disagi alla circolazione.

Il sindaco facente funzione di Santa Marina, Virgilio Giudice, ha sottolineato l’inevitabilità della decisione: “Comprendiamo i disagi che tale provvedimento comporta, ma la sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta”. Le autorità locali e provinciali hanno confermato che la situazione resterà sotto stretto monitoraggio e che verranno forniti costanti aggiornamenti sull’evoluzione dei lavori e sulla futura riapertura del tratto stradale.

Questa notte anche la strada provinciale tra San Severino di Centola e Foria era stata chiusa per il crollo di un grosso albero in attesa della rimozione.