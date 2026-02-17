Maltempo nel Cilento: albero cade sulla carreggiata tra San Severino e Foria

L’ondata di maltempo che sta colpendo il territorio del Cilento continua a causare pesanti disagi alla viabilità locale. Durante la notte, un albero è crollato improvvisamente sulla sede stradale lungo l’arteria che collega le frazioni di San Severino di Centola e Foria di Centola. L’episodio ha determinato l’interruzione totale della circolazione, isolando temporaneamente il tratto interessato.

Cause del cedimento e dinamica dell’evento

Il cedimento della pianta è stato favorito dalle avverse condizioni meteo delle ultime ore, caratterizzate da forti raffiche di vento e piogge incessanti. La combinazione di questi fattori ha indebolito la stabilità dell’albero, che è precipitato occupando interamente la carreggiata. Fortunatamente, al momento del crollo non transitavano veicoli, evitando così il coinvolgimento di persone. Le autorità confermano che non si registrano feriti né danni a mezzi di trasporto.

Interventi di ripristino e messa in sicurezza

La strada è rimasta impraticabile fino alle prime ore del mattino, quando le squadre di soccorso e gli addetti alla manutenzione sono intervenuti sul posto. Le operazioni si sono concentrate sulla rimozione del tronco e dei detriti per liberare la sede stradale. L’intervento si è concluso con successo nella mattinata, permettendo il ripristino della regolare circolazione e la messa in sicurezza dell’intero tratto colpito dall’evento.

Criticità diffuse sulla rete stradale cilentana

L’episodio di Centola non è un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di criticità diffuse in tutto il comprensorio cilentano. Il persistere del maltempo sta mettendo a dura prova la tenuta delle infrastrutture viarie, rendendo necessari numerosi interventi per garantire la pubblica incolumità. Le autorità raccomandano massima prudenza a causa dei possibili rischi legati alla caduta di alberi e smottamenti lungo le strade secondarie e i collegamenti interni.