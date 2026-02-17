Frana sulla SP77: chiuso il tratto tra Stella Cilento e bivio di Omignano, disagi per residenti e pendolari

La situazione sulla Strada Provinciale 77 rappresenta l’ennesimo colpo alla mobilità di un territorio già fragile. La chiusura del tratto tra il capoluogo di Stella Cilento e il bivio di Omignano isola di fatto un’arteria vitale per i collegamenti interni, costringendo residenti e pendolari a percorsi alternativi spesso lunghi e tortuosi.

Dettagli del blocco stradale

Il cedimento del terreno, causato dalle recenti precipitazioni che hanno saturato il suolo, ha riversato detriti e fango sulla carreggiata, rendendo impossibile il transito in sicurezza. L’ordinanza di chiusura si è resa necessaria per evitare incidenti, in attesa che i tecnici della Provincia di Salerno effettuino i rilievi e i lavori di sgombero.

Impatto sulla comunità locale

Come sottolineato dall’assessore Tony Vassalluzzo, si attende già nelle prossime ore l’intervento della Provincia e intanto disagi si sono segnalati per trasporti e pendolari. Nelle ultime ore disagi si sono segnalati anche in altri comuni, in particolare Centola e Santa Marina.