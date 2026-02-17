Frana sulla SP77: chiuso il tratto tra Stella Cilento e bivio di Omignano, disagi per residenti e pendolari

Il cedimento del terreno, causato dalle recenti precipitazioni che hanno saturato il suolo, ha riversato detriti e fango sulla carreggiata, rendendo impossibile il transito in sicurezza

Ernesto Rocco
Frana Stella Cilento

La situazione sulla Strada Provinciale 77 rappresenta l’ennesimo colpo alla mobilità di un territorio già fragile. La chiusura del tratto tra il capoluogo di Stella Cilento e il bivio di Omignano isola di fatto un’arteria vitale per i collegamenti interni, costringendo residenti e pendolari a percorsi alternativi spesso lunghi e tortuosi.

Dettagli del blocco stradale

Il cedimento del terreno, causato dalle recenti precipitazioni che hanno saturato il suolo, ha riversato detriti e fango sulla carreggiata, rendendo impossibile il transito in sicurezza. L’ordinanza di chiusura si è resa necessaria per evitare incidenti, in attesa che i tecnici della Provincia di Salerno effettuino i rilievi e i lavori di sgombero.

Impatto sulla comunità locale

Come sottolineato dall’assessore Tony Vassalluzzo, si attende già nelle prossime ore l’intervento della Provincia e intanto disagi si sono segnalati per trasporti e pendolari. Nelle ultime ore disagi si sono segnalati anche in altri comuni, in particolare Centola e Santa Marina.

Leggi anche:

Nel cuore del Cilento Antico: un viaggio in moto tra storia, panorami e borghi senza tempo
Condividi questo articolo
Nessun commento