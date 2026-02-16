Maltempo dal napoletano al Cilento: la Regione finanzia gli interventi di somma urgenza nei comuni colpiti

La Regione Campania, attraverso l’azione congiunta del Genio Civile e della Protezione Civile, ha avviato una vasta operazione di monitoraggio e supporto per fronteggiare le criticità idrogeologiche causate dalle recenti avversità meteorologiche. L’assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, ha fatto il punto sulle attività dopo i sopralluoghi tecnici effettuati in diverse province, confermando la disponibilità dell’ente a garantire le risorse necessarie per gli interventi urgenti.

Verifiche tecniche e rischio frane nel Napoletano

A Castellammare di Stabia, l’attenzione è rivolta a via Vena della Fossa, dove uno smottamento ha coinvolto un edificio privato situato in un’area classificata a rischio molto elevato (R4). L’assessora Zabatta ha chiarito che “le strutture murarie risultano in equilibrio precario lungo il costone e costituiscono un elemento di rischio per la continuità idraulica dell’alveo”. Nonostante il corso delle acque non sia attualmente ostruito, il Comune agirà in danno del privato per la rimozione dei materiali, con il supporto finanziario della Regione.

Situazione critica anche a Monte di Procida, in via Petrara, dove una frana ha interrotto il collegamento stradale tra la località Cappella e la zona alta. La Regione sosterrà l’esecuzione degli interventi di somma urgenza per ripristinare la viabilità. A Marano di Napoli, il cedimento di un muro di contenimento in via Roma ha imposto lo sgombero di 93 persone. Anche in questo caso, l’intervento di messa in sicurezza sarà attuato dal Comune in danno del privato tramite finanziamenti regionali.

Emergenza idraulica e ripristino delle foci

Il litorale domizio e l’area flegrea hanno registrato forti disagi dovuti alle mareggiate. A Castel Volturno, l’ostruzione delle foci di Lago Patria e del lago Piatto ha richiesto l’intervento del Consorzio di Bonifica del Volturno. Grazie ai fondi regionali e all’impiego di idrovore e volontari della Protezione Civile, è stata recuperata la funzionalità idraulica delle aree costiere.

Operazioni di verifica sono state condotte anche a Bacoli, Giugliano e in diversi centri del Cilento. In particolare, i tecnici hanno effettuato sopralluoghi a Pollica, Casal Velino, Vibonati (frazione Villammare), Sapri e Pisciotta per valutare i danni causati dal mare e dai fenomeni di dissesto.

Il sostegno della Regione alle amministrazioni locali

L’ente regionale sta agendo in un’ottica di sussidiarietà per non lasciare soli i Comuni nella gestione delle emergenze. Oltre ai lavori strutturali, è stato previsto un supporto economico per la sistemazione alberghiera degli sfollati, garantendo assistenza immediata alla popolazione colpita.

“La Regione Campania sta intervenendo in maniera sussidiaria rispetto ai Comuni, laddove necessario, al fine di supportare le situazioni che si sono determinate in queste ore a causa del maltempo” ha dichiarato l’assessora Zabatta, concludendo che l’amministrazione continuerà a seguire l’evoluzione dei fenomeni con la massima tempestività.