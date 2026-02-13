Maltempo nel Cilento: mareggiate e detriti bloccano le strade costiere

L’ondata di maltempo che sta colpendo il comprensorio del Cilento ha cambiato volto, spostando l’emergenza dalle piogge torrenziali alla furia del mare. Se nelle ore precedenti la preoccupazione principale era legata alla tenuta della rete viaria interna, messa a dura prova dalle precipitazioni, attualmente sono le mareggiate a causare i maggiori disagi lungo la fascia costiera, rendendo necessaria la chiusura di importanti arterie stradali.

Emergenza erosione sulla strada del Mingardo

La situazione appare particolarmente delicata a Camerota, dove la strada del Mingardo è nuovamente sotto scacco. L’erosione costiera ha ridotto i margini di protezione, permettendo alle onde di lambire e, in diversi punti, invadere la carreggiata trasportando detriti. L’area è già oggetto di interventi di messa in sicurezza finalizzati proprio a contrastare l’avanzamento del mare e a tutelare l’integrità dell’asfalto, ma le condizioni meteo avverse stanno complicando la viabilità.

Chiusura del lungomare a Sapri

A Sapri, la forza del mare ha spinto le autorità locali ad adottare misure drastiche per garantire l’incolumità pubblica. Il comandante della polizia municipale, Pompeo Abbadessa, ha firmato un’ordinanza per l’interdizione al traffico di una delle vie principali della cittadina. “Disposta la chiusura del Lungomare Italia fino alla cessata emergenza”, è quanto stabilito dal comando, a causa del pericolo rappresentato dalle onde che trasportano materiale solido sulla sede stradale, minacciando il transito di pedoni e veicoli.

Danni e criticità a Casal Velino

Non meno critica la situazione a Casal Velino, dove si registrano problematiche analoghe a quelle delle località limitrofe. Anche in questo comune costiero è stato necessario emettere provvedimenti restrittivi per la circolazione sul lungomare. La zona era già stata colpita nei giorni scorsi dall’azione erosiva del mare, che aveva provocato danni strutturali segnalati dalle autorità competenti, rendendo l’attuale mareggiata un ulteriore elemento di rischio per la tenuta delle infrastrutture balneari e stradali.