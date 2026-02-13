Il maltempo concede una tregua ma è in arrivo il “ciclone di San Valentino”

Il maltempo ha concesso momentaneamente una tregua ma le forti piogge degli ultimi giorni non hanno mancato di provocare disagi in tutto il comprensorio salernitano. Se al capoluogo il crollo di massi ha mandato in tilt il viadotto Gatto, a sud frane e smottamenti hanno compromesso la condizione già fragile della viabilità Cilentana.

Maltempo e disagi

Mercoledì crollo di massi tra Giungano e Capaccio, a Cosentini di Montecorice e a Palinuro, lungo la via del porto. Nel comune di Centola la Protezione Civile e le autorità sono dovute intervenire anche in altre aree come Via Velardino/Via Chiusa, anch’essa interrotta a causa di una frana.

Massi anche sulla provinciale tra Gioi e Omignano, ad Acquavella e soprattutto sulla via del Mare, tra Agropoli e Santa Maria di Castellabate nella mattinata di ieri.

Le previsioni meteo

L’annunciata tregua durerà ben poco. Dopo un venerdì dalle tinte variabili, la provincia di Salerno si prepara a fare i conti con il cosiddetto “Ciclone di San Valentino”, un vortice di bassa pressione che porterà maltempo diffuso proprio in concomitanza con il fine settimana dedicato agli innamorati. L’area sud del territorio, tra Cilento e Vallo di Diano, sarà tra le zone più esposte ai venti e alle precipitazioni.

Venerdì 13 febbraio: nubi sparse e clima mite

La giornata odierna si apre con una nuvolosità variabile su tutto il salernitano. Al mattino sono possibili isolate e deboli piogge, ma la tendenza è per un temporaneo miglioramento nelle ore pomeridiane con ampie schiarite.

• Temperature: Le massime toccheranno i 15°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 9°C.

• Venti e Mare: Venti deboli o moderati provenienti dai quadranti settentrionali (Nord-Ovest). Il mare risulterà poco mosso o localmente mosso.

Sabato 14 febbraio: San Valentino sotto la pioggia

Il peggioramento entrerà nel vivo nella giornata di sabato. Il cielo sarà coperto per l’intero arco della giornata con precipitazioni che si faranno più insistenti nel pomeriggio e in serata, specialmente lungo la costa cilentana e nelle aree interne del sud della provincia.

• Temperature: In lieve calo le massime, stazionarie le minime.

• Venti e Mare: Rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, con raffiche che potrebbero creare disagi alla navigazione. Mare tendente a molto mosso.

Tendenza per domenica 15 febbraio: ancora instabilità

La domenica non vedrà un deciso cambio di rotta. Al mattino sono previste ancora piogge deboli e cieli molto nuvolosi. Solo verso la serata si attende un graduale diradamento dei fenomeni, sebbene la copertura nuvolosa resterà compatta.

• Temperature: Massime intorno ai 12°C, minime in calo fino a 6°C.

• Venti: Ventilazione ancora presente da Nord, con una velocità media stimata intorno ai 3-5 mph.

Le autorità raccomandano prudenza per chi si metterà in viaggio lungo la costa sud a causa del possibile forte vento e delle condizioni del mare.