Maltempo a Salerno, frana sul viadotto Gatto: traffico in tilt

Il maltempo fa danni anche a Salerno, e la pioggia mette in evidenza tutta la fragilità idrogeologica del territorio. Una frana si è verificata questa mattina sul Viadotto Alfonso Gatto.

La frana

Il cedimento è avvenuto all’altezza dello svincolo con via Fra Generoso, dove una consistente porzione del costone roccioso che costeggia l’arteria ha improvvisamente ceduto. Fango, detriti e massi si sono riversati sulla carreggiata, invadendo la sede stradale. Fortunatamente non risultano feriti né veicoli coinvolti. Inevitabili però le ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e traffico paralizzato in zona.

Traffico in tilt e gli interventi

Il traffico risulta bloccato in entrambi sensi di marcia sul Viadotto. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e i tecnici della Provincia, attivati per le operazioni di sgombero dei detriti e di messa in sicurezza.

La nota di Bicchielli (FI): “Commissione rischio idrogeologico seguirà attentamente situazione”

“Il dissesto idrogeologico resta tra le principali emergenze strutturali della città di Salerno. Quanto sta accadendo in queste ore sul Viadotto Gatto, con una frana che rischia di mettere a repentaglio l’incolumità degli automobilisti, è il risultato di anni di mancata manutenzione, ordinaria e straordinaria”.

“In questi giorni, numerosi sono stati gli episodi che si sono verificati nel capoluogo, da Torrione ai rioni collinari, fino al centro cittadino con gravi ripercussioni sulla comunità. Solo ieri si è aperta una voragine all’imbocco della tangenziale. Di fronte a questo scenario non possiamo più temporeggiare ma è necessario intervenire prontamente per mettere in sicurezza la città e i cittadini.

La Commissione seguirà con attenzione l’evoluzione della situazione e valuterà ogni iniziativa utile affinché si rafforzino le politiche di prevenzione, manutenzione e pianificazione territoriale, evitando che fenomeni prevedibili producano conseguenze così impattanti”, ha aggiunto il presidente Bicchielli.