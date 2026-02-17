Ascea–Pisciotta, frana sulla ex 447: Provincia al lavoro per il ripristino

Il maltempo continua a provocare disagi e danni nel territorio. A essere colpita, ancora una volta, è la ex SS 447 di Rizzico, nel tratto compreso tra Ascea e Pisciotta. Questo pomeriggio, intorno alle 17:00, si è verificato uno smottamento che, fortunatamente, non ha coinvolto veicoli.

L’intervento delle autorità

La frana ha interessato principalmente la carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e la polizia municipale di Ascea. Trattandosi di una strada di competenza provinciale, è stato richiesto l’intervento della Provincia che, come riferito da Palazzo di Città, è intervenuta tempestivamente.

Presenti il geometra responsabile del tratto e una ditta specializzata nella rimozione del materiale franoso e nel ripristino delle condizioni di sicurezza e della viabilità.

L’assessore alla viabilità di Ascea, Filippo Dragone, ha espresso il proprio ringraziamento alla Provincia di Salerno, e al presidente f.f. Giovanni Guzzo per la rapidità dell’operazione.