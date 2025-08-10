Attualità

Casal Velino: collegamenti gratuiti per la frazione Marina

Si punta a garantire lo spostamento sia di persone anziane che di turisti non in possesso di mezzi di trasporto privati

Antonio Pagano

10 Agosto 2025

Marina di Casal Velino

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, intende collegare i centri abitati di Casal Velino Capoluogo e Acquavella alla frazione Marina di Casal Velino anche al fine di agevolare la popolazione più anziana durante il periodo estivo.

L’iniziativa

Quest’obiettivo è raggiungibile attraverso l’istituzione di un servizio di trasporto passeggeri gratuitosia per garantire lo spostamento di persone anziane che i turisti presenti presso le case di vacanza non in possesso di mezzi di trasporto privati.

Il servizio è stato istituito in via sperimentale per il solo mese di agosto, con una sola corsa settimanale; in particolare il venerdì in concomitanza del mercato settimanale.

Gli orari della navetta

Ore 8.10 da Acquavella – davanti al Monumento;

Ore 8.20 Bivio di Acquavella – Piazza Chiesa;

Ore 8.30 Casal Velino Capoluogo – nei pressi del Comune.

Ore 12.30 rientro – Piazza Marconi Casal Velino Marina.

Iscriviti al canale WhatsApp

Resta sempre aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di InfoCilento

Clicca qui

Potrebbe interessarti anche

”Custodi del mare”: a Montecorice un progetto per valorizzare il comparto ittico

A Montecorice, il progetto 'Custodi del mare' valorizza pesca sostenibile e tradizioni locali con eventi, workshop e degustazioni.

Redazione Infocilento

10/08/2025

Intelligenza artificiale

Alfano, l’IA al servizio del paese: un assistente virtuale darà informazioni utili sul territorio

Ideato da Giuseppe Guzzo è pensato per per chi visita il paese, per i turisti, per chi vuole scoprire o riscoprire l’anima di Alfano.

Antonio Pagano

10/08/2025

Ospedale di Agropoli, AVS: “Questo non è il Cilento, l’Italia e l’Europa che vogliamo”

“Non possiamo immaginare che territori come quello di Agropoli restino senza ospedale e pronto soccorso“

Comunicato Stampa

09/08/2025

Agropoli: Giuseppe Notarstefano chiude il Festival della Teologia “Incontri”

L'appuntamento è ora al 12 agosto ad Ottati dove il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro padre Antonio De Luca conferirà il Premio Incontri 2025 allo scrittore Paolo De Martino

Vito Rizzo

09/08/2025

Due anziane colte da malore, salvate dai Vigili del Fuoco a Sala Consilina e Sicignano

Provvidenziale l’intervento dei caschi rossi per garantire assistenza a due anziani

Federica Pistone

09/08/2025

Eboli, chiesa San Donato

Eboli: ritorna la Festa di San Donato tra fede, tradizione e comunità

L'appuntamento è per domani a partire dalle ore 6.00

Silvana Scocozza

09/08/2025

San Giovanni a Piro ricorda Simon Gautier, morto nel 2019

Una triste vicenda che tenne con il fiato sospeso tutto il Golfo di Policastro

Maria Emilia Cobucci

09/08/2025

San Rufo, buona la prima per la “Sagra del Fiore di Zucca”

La prima serata della sagra ha rappresentato il perfetto mix tra tradizione gastronomica e intrattenimento, celebrando il decennale con piatti deliziosi, musica dal vivo e una comunità festante

Raffaella Giaccio

09/08/2025

Albanella: al via la “Festa delle Bontà di Bufala”

Grande affluenza per la giornata inaugurale, che ha già fatto registrare numeri da record, tra cittadini del posto e visitatori alla loro prima partecipazione a questa festa

Alessandro Pippa

09/08/2025

San Mango Cilento: ecco la festa dell’amicizia in occasione di S. Donato

La Festa dell'Amicizia è divenuta nel tempo un momento atteso anche dai cittadini dei comuni limitrofi e partecipare è per tutti un modo per riscoprirsi comunità

Antonella Agresti

09/08/2025

Agropoli, Metrò del Mare: al via la tratta per il Cilento. Mutalipassi: “Un servizio più conveniente per visitare le nostre bellezze”

Viaggiare via mare sarà semplice, comodo e veloce. Il servizio, gestito da Travelmar, rappresenta un vantaggio significativo durante l’alta stagione

Raffaella Giaccio

09/08/2025

Torna alla home
Convergenze
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Forlenza