Casal Velino: collegamenti gratuiti per la frazione Marina

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, intende collegare i centri abitati di Casal Velino Capoluogo e Acquavella alla frazione Marina di Casal Velino anche al fine di agevolare la popolazione più anziana durante il periodo estivo.
L’iniziativa
Quest’obiettivo è raggiungibile attraverso l’istituzione di un servizio di trasporto passeggeri gratuito, sia per garantire lo spostamento di persone anziane che i turisti presenti presso le case di vacanza non in possesso di mezzi di trasporto privati.
Il servizio è stato istituito in via sperimentale per il solo mese di agosto, con una sola corsa settimanale; in particolare il venerdì in concomitanza del mercato settimanale.
Gli orari della navetta
Ore 8.10 da Acquavella – davanti al Monumento;
Ore 8.20 Bivio di Acquavella – Piazza Chiesa;
Ore 8.30 Casal Velino Capoluogo – nei pressi del Comune.
Ore 12.30 rientro – Piazza Marconi Casal Velino Marina.