Casal Velino: arrivano abbonamenti agevolati per la sosta

Il Comune di Casal Velino, guidato dalla sindaca Silvia Pisapia, ha deciso di istituire una tariffa agevolata per l’abbonamento al parcheggio comunale adiacente alla rotonda di Casal Velino Marina, riservata a titolari di contratti di locazione registrati (CIN) e strutture ricettive regolarmente registrate.

L’iniziativa

Il parcheggio in loc. Marina può offrire una soluzione concreta per alleggerire la pressione sulle aree di sosta centrali e costiere, in particolare, sulla Via Lungomare e traverse interne, garantendo un servizio dedicato e controllato.

L’Ente ha pensato così di studiare, in via del tutto sperimentale e per il solo anno 2025, una forma di agevolazione tariffaria per mitigare la notevole presenza di auto su tali vie e strade di particolare flusso veicolare; l’agevolazione consiste nella possibilità di accedere ad abbonamenti (un massimo di n.2) a tariffa ridotta, per l’utilizzo del parcheggio, da parte di tali soggetti o dei loro ospiti regolarmente comunicati e tracciabili, in conformità con la normativa vigente.

“La misura da introdurre – fanno sapere da palazzo di città – supporta la mobilità turistica ordinata, incentiva la regolarizzazione delle attività di accoglienza, e previene abusi, anche grazie al vincolo di registrazione degli ospiti su piattaforme ufficiali, inoltre, offre alle strutture ricettive un servizio aggiuntivo da includere nell’offerta turistica”.