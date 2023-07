Ecco dove parcheggiare a Marina di Camerota: comune attiva nuove aree sosta

Il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha individuato delle nuove aree da adibire a parcheggi durante il periodo estivo, in cui si assiste su tutto il territorio comunale ad un considerevole incremento della popolazione, e il successivo aumento di b&b e case vacanza e quindi con esso l’esigenza di aree di sosta per l’accoglienza dei turisti ospiti. I provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comune hanno l’intento di fornire nuove soluzioni di mobilità pubblica e riordino del sistema pubblico della sosta e del servizio di gestione dei parcheggi nel territorio comunale.

Nuovi parcheggi

L’Ente ha deciso pertanto di adibire ad aree parcheggi:

le aree in capo al Comune di Camerota (individuate nel foglio 25 particelle 51 e 55 )da potersi destinare in parte ad area di sosta per 41 posti da destinarsi ad aree di sosta per residenti;

una porzione di via G. Chirico nella frazione Marina di Camerota da potersi destinare ad area di sosta per 4 posti da destinarsi ad aree di sosta per residenti;

una porzione di via G. Lamanna nella frazione Marina di Camerota da potersi destinare ad area di sosta per 6 posti da destinarsi ad aree di sosta per residenti;

una porzione di Piazza Marchesi Orsini nella frazione Camerota Capoluogo da potersi destinare ad area di sosta per 4 posti da destinarsi ad aree di sosta per residenti;

una porzione di via Stati Uniti d’America nella frazione Camerota Capoluogo da potersi destinare ad area di sosta per 20 posti da destinarsi ad aree di sosta per residenti;

una porzione di via Porta di Suso nella frazione Camerota Capoluogo da potersi destinare ad area di sosta per 3 posti da destinarsi ad aree di sosta per residenti.

Istituite nuove aree di sosta

Il Comune ha poi deciso di di istituire ad area di sosta:

il terreno messo a disposizione dal sig. Alfonso Russo sito in Camerota per 80 posti controllata da parcometro oltre che per possessori di tessera residenti;

il terreno messo a disposizione dal sig. Augustin D’Onofrio sito in Camerota per 32 posti area di sosta per residenti;

il terreno messo a disposizione dalla sig.ra Luisa Infantini sito in Camerota per 18 posti area di sosta per residenti;

il terreno messo a disposizione dalla sig.ra Rosalba Riccio sito in Camerota per 10 posti aree di sosta per residenti.

È stato disposto inoltre che per l’area di sosta per 80 posti ubicata in Camerota sarà applicare la tariffa H24 € 1,00 all’ora oppure € 0,50 per mezz’ora.