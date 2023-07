Nuove tariffe dei parcheggi: ecco quanto costa la sosta a Capaccio Paestum per l’estate 2023

L’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha recentemente deliberato e stabilito le nuove tariffe dei parcheggi in vista dell’aumento previsto di turisti e vacanzieri durante l’estate 2023. Questa decisione è stata presa al fine di gestire al meglio l’afflusso di veicoli e garantire un’adeguata disponibilità di spazi di sosta.

La Giunta comunale ha approvato le tariffe per le auto e gli autobus che si parcheggiano nelle aree di sosta delimitate da strisce blu e nelle zone archeologiche e sul lungomare.

Tariffe per le auto e gli autobus

Per le auto, il costo è di 1 euro all’ora o frazione di ora, mentre per l’intera giornata il prezzo è di 5 euro. Gli autobus, invece, pagano 5 euro per ogni ora o frazione e 30 euro per l’intera giornata.

Agevolazioni per veicoli ecologici e servizi speciali

Sono previste delle agevolazioni per alcuni tipi di veicoli. Le auto elettriche o ibride, le motociclette, i ciclomotori e i veicoli utilizzati da portatori di handicap sono esenti dal pagamento delle tariffe di parcheggio. Questa misura incentiva l’uso di veicoli ecologici e favorisce l’accessibilità per persone con disabilità.

Abbonamenti speciali per i residenti e i non residenti

Per coloro che desiderano usufruire di un abbonamento, sono stati introdotti dei costi specifici. I residenti possono sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 30 euro. I non residenti, invece, hanno la possibilità di acquistare abbonamenti settimanali al costo di 15 euro, quindicinali al costo di 30 euro o mensili al costo di 60 euro. Questa soluzione offre maggiore flessibilità per i visitatori temporanei e per coloro che trascorrono periodi più lunghi nel comune.

Abbonamenti riservati ai proprietari di immobili e ai lavoratori delle strutture turistiche balneari

Infine, sono stati istituiti degli abbonamenti speciali destinati ai proprietari di immobili per civile abitazione non residenti e ai non residenti che lavorano presso le strutture turistiche balneari della città. Il costo di questi abbonamenti è di 30 euro e offre un’opzione conveniente per coloro che possiedono una casa secondaria o lavorano nella zona turistica di Capaccio Paestum.