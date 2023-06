Allarme furti. A Camerota attivata la vigilanza notturna. Ecco il numero da chiamare in caso di segnalazioni

Il comune di Camerota ha deciso di prendere misure drastiche per rispondere ai crescenti furti che negli ultimi mesi stanno turbando le notti dei cittadini cilentani.

Dal primo luglio sarà attivo un servizio di vigilanza notturna eseguito dall’Istituto di Vigilanza La Torre che effettuerà specifici pattugliamenti e azioni di prevenzione per tutelare il diritto alla quiete pubblica.

I dettagli e il numero per attivare la pattuglia

La pattuglia sorveglierà le strade di Camerota e delle sue frazioni per tutta la notte, in modo da scoraggiare i malviventi e da segnalare alle forze di polizia i più temerari.

I cittadini avranno a disposizione un numero (0899254054) per allertare segnalare intrusioni o movimenti sospetti. Digitando il numero risponderà una centrale operativa che allerterà immediatamente i vigilantes. La speranza è quella di far tornare l’ordine e di rassicurare i cittadini, che hanno il diritto di vivere in totale tranquillità e sicurezza.

I motivi della misura

Molti cilentani hanno richiesto una simile misura ai comuni per contrastare i furti. Le forze dell’ordine, infatti, rischiano di non riuscire da sole a far fronte all’emergenza, probabilmente per carenza di uomini in un territorio frastagliato, che offre molteplici vie di fuga.

Nei giorni scorsi proprio Camerota era stata oggetto di un tentativo di furto, quando due uomini (la cui identità è attualmente ignota) hanno tentato di introdursi in una tabaccheria sfondandone la vetrina.

Se l’iniziativa del comune cilentano offrirà i risultati sperati potrà essere imitata in altre zone del Cilento, offrendo un modello valido per arginare l’emergenza.