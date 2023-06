Allarme ad Albanella: rubato un furgoncino. Ecco i fatti

Durante la notte tra lunedì e martedì un residente di Albanella è riuscito a mettere in fuga dei ladri che stavano tentando di entrare nella sua abitazione sita nella piazza centrale della frazione di Matinella.

I fatti

L’accaduto ha riacceso, negli abitanti della zona, la paura dei ladri che, nei mesi scorsi, hanno fatto vere e proprie razzie nelle abitazioni di tutto il territorio mettendo in ginocchio i residenti privati di beni di ogni genere.

Come se non bastasse ieri sera ad un cittadino di Albanella è stato rubato il furgoncino che usava per lavorare.

La segnalazione

La segnalazione è arrivata in mattinata quando V. V., proprietario della Fiat Doblò bianca rubata, ha lanciato l’allarme pubblicando anche sui social network le foto della vettura e chiedendo aiuto a chiunque l’avvistasse in modo da segnalarlo alle forze dell’ordine.

Il furto sarebbe avvenuto, di preciso, nelle ore notturne, proprio nel centro di Albanella, ma il proprietario si è accorto dell’accaduto solo in mattinata quando, per recarsi a lavoro, si è recato a prendere l’auto.

In passato i cittadini di Albanella avevano organizzato delle vere e proprie ronde notturne per contrastare il fenomeno dei furti, alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni hanno rilanciato l’appello alle forze dell’ordine e a chi di dovere di incrementare i controlli su tutto il territorio.