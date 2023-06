Ritorna l’incubo dei furti. Sventato colpo a Matinella

La bella stagione non ferma l’azione dei ladri e durante la notte scorsa i malviventi hanno cercato di mettere a segno un furto in un’abitazione sita nei pressi della piazza di Matinella, frazione di Albanella. Era quasi l’alba quando F. P., proprietario dell’abitazione, ha scorto, dopo essersi svegliato allertato da alcuni rumori, delle presenze sospette nella sua proprietà, affacciatosi al balcone ha visto due persone intenzionate ad arrampicarsi dal balcone e, non appena si sono avvicinate alla ringhiera, le ha messe in fuga.

La ricostruzione e le indagini

L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.

A quanto pare, uno dei malintenzionati, per darsi alla fuga calandosi dal balcone, avrebbe impattato contro il suolo riportando delle ferite, ma è stato in fretta e furia soccorso e portato via dagli altri complici.

Non si hanno notizie sulle generalità dei ladri, dalle prime ricostruzioni non sembrerebbero però persone di nazionalità italiana.