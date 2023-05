Ancora allarme furti ad Albanella ed Agropoli

Nonostante i cittadini restino vigili fino all’alba, nonostante l’incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, nel comune di Albanella non si arresta il fenomeno dei furti. Nella notte tra sabato e domenica i malviventi hanno cercato di mettere a segno un colpo in via Poseidon, a Matinella. Né i vicini di casa, né i proprietari dell’abitazione, sita in pieno centro e vicino ad una banca e all’ufficio postale, pur trovandosi in casa al momento dei fatti, si sono accorti di nulla.

La scoperta dei proprietari

Del tentativo di furto la famiglia di Matinella si è resa conto solo domenica mattina quando ha notato che una delle porte di legno appariva visibilmente forzata.

Evidenti i segni dello scasso, molto probabilmente avvenuto con l’ausilio di un piede di porco.

“Fortunatamente i ladri non sono riusciti ad entrare in casa, ma è importante non abbassare la guardia e che i controlli delle forze dell’ordine siano intensi e costanti” ha affermato la proprietaria dell’abitazione anche alla luce dei tanti furti avvenuti, negli ultimi tempi, a danno di numerosissime famiglie di Albanella. La casa, comunque, era dotata di antifurto.

Nuovo colpo ad Agropoli

Intanto un nuovo furto si registra ad Agropoli. Ignoti sono riusciti ad accedere in un’abitazione sita in via Pio X, a pochi passi dal centro cittadino.