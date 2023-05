Ennesimo furto in abitazione: rabbia ad Albanella

I cittadini di Albanella sono indignati, ieri sera l’ennesimo furto ai danni della famiglia del residente Domenico Cantalupo. I malviventi hanno agito nella frazione di Matinella nonostante la famiglia, al momento del furto, fosse in casa.

Sembra che nulla riesca a fermare i ladri che agiscono in maniera spietata e incuranti della possibilità di essere visti e colti sul fatto.

Ennesimo furto: i fatti

Erano circa le 23:00 quando i ladri, nella villetta di Matinella, sono saliti al secondo piano dell’abitazione arrampicandosi dai balconi e dopo aver rovistato dappertutto e messo in soqquadro ogni cosa hanno preso dei soldi dalla borsa della moglie di Cantalupo per poi fuggire via.

Nella stessa serata in via Sorvella di Matinella, un’altra residente, ha segnalato un’auto sospetta: a bordo di una Golfo Blu sono saliti due uomini che sembravano proprio intenti a scappare, la vettura è ripartita a velocità spedita.

La rabbia dei cittadini

I cittadini sono disperati ed arrabbiati poiché pare che non si riesca proprio a trovare una soluzione dinanzi al fenomeno dei furti che sta mettendo in ginocchio gli abitanti dell’intero territorio.

Albanella non rappresenta un caso isolato: anche i residenti delle frazioni periferiche di Agropoli da giorni vivono momenti di tensione per i furti che si registrano in zona.