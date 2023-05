Ancora allarme furti ad Albanella: la notte scorsa ennesimo tentativo dei ladri di introdursi in abitazione

Nonostante la notevole presenza di pattuglie delle forze dell’ordine nel comune di Albanella e nelle sue aree rurali, continuano, in tutta la zona, i tentativi di furti. I residenti non si danno pace perché sembra che i ladri non temano nulla.

L’episodio della sera scorsa

Ieri sera una famiglia di località Cappasanta ha subito l’ennesimo tentativo di furto avvenuto nella zona che è la più colpita da tali atti predatori.

“Ho sentito un rumore verso le 22:00 e ho acceso le luci, ma non ho visto nessuno” ha affermato la poprietaria dell’abitazione che, solo questa mattina, si è accorta che gli infissi del bagno e di altre due camere erano stati forzati con l’ausilio di cacciaviti.

L’allarme furti

Subito la famiglia ha capito che i ladri avevano provato ad introdursi nell’abitazione, senza riuscirci a causa della forte resistenza degli infissi e nonostante la loro presenza in casa; quest’ultimo fattore ha sconvolto i residenti, già in allarme per i troppi furti avvenuti subiti, e preoccupati perché pare che l’azione di questi malviventi non accenni a fermarsi.