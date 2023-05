11 furti in una sola notte, preoccupazione ad Albanella. Sindaco scrive al Prefetto

Il numero di furti registratosi nella notte tra il 9 e il 10 maggio ad Albanella è salito a ben undici. Undici abitazioni prese di mira dei ladri e almeno sei, tra queste, completamente svuotate di ogni bene di valore sia economico che affettivo. Una situazione che sta esasperando i cittadini.

Proprio ieri è diventato virale, sui social network, il video girato da un parente di una delle famiglie derubate, in cui chiedeva, con toni anche molto decisi, al sindaco di attivarsi per tutelare gli abitanti del territorio.

L’intervento del sindaco Renato Iosca

La risposta del sindaco, Renato Iosca, è arrivata qualche ora dopo quando, il primo cittadino, ha inoltrato una lettera al Prefetto di Salerno, Francesco Russo.

“’Le scrivo raccogliendo e facendo mie le istanze e le vive preoccupazioni dei cittadini di Albanella per rappresentarle il disagio e l’allarme della popolazione tutta al seguito del perpetuarsi e dell’acuirsi di fenomeni predatori a danno delle nostre famiglie e delle nostre imprese”, queste le premesse dell’istanza firmata da Iosca e con cui ha reso noto al Prefetto il bisogno della popolazione di una significativa risposta da parte degli organismi preposti alla sicurezza.

“Nella mia qualità di sindaco seguo quotidianamente la situazione. L’assenza di risorse di Polizia Locale genera l’impossibilità di pianificare e gestire misure preventive. Ritengo indispensabile l’attivazione di un dispositivo straordinario per il tempo necessario a riportare nella nostra comunità condizioni ed atteggiamenti di fiducia nella capacità dello Stato di garantire la sicurezza dei cittadini. Senza un forte segnale la situazione può accentuarsi e la tentazione di organizzare attività di vigilanza volontaria con tutti i rischi che questo comporta” scrive ancora il sindaco al Prefetto di Salerno.

Le richieste

Al rappresentante del Governo, in ultimo, ha chiesto di convocare un’urgente riunione con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di definire un progetto di pianificazione operativa straordinaria delle Forze dell’Ordine.

Iosca ha espresso, inoltre, anche la volontà di prendere parte alla riunione al fine di fornire informazioni utili per l’organizzazione dei provvedimenti da adottare per contenere il fenomeno dei furti ed evitare che i cittadini cerchino di attivarsi in maniera autonoma e pericolosa per difendersi dai ladri.