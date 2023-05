Agropoli, notte di tensione a Moio: ancora allarme furti

Aumenta la preoccupazione tra i cittadini di località Moio ad Agropoli. La notte scorsa, già intorno alle 21.30, alcuni residenti hanno denunciato la presenza di persone sospette in zona. I malviventi avrebbero tentato di entrare in azione in località Piano delle Pere. Stando alle testimonianze erano in procinto di forzare una finestra di un’abitazione quando si sono accorti della presenza della proprietaria e sono fuggiti via.

I timori dei residenti

Nelle chat dei residenti di Moio si parla di due o tre persone, forse con il volto coperto. Del caso sono stati informati anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, ma le ricerche fin ora sono risultate vane. Decine di persone sono scese in strada per sorvegliare la zona, come accade ormai da giorni.

Che si tratti di malintenzionati o meno è da appurare. Ormai c’è una vera e propria fobia, complici i vari episodi avvenuti anche nei giorni scorsi.

I precedenti

Ad essere prese di mira sono depositi, attività artigiane, abitazioni, ma anche aziende agricole; l’ultimo colpo messo a segno sarebbe avvenuto sempre in una zona periferica di Agropoli. I ladri avrebbero portato via anche degli animali.

I residenti chiedono che pure il comune faccia la loro parte potenziando la videosorveglianza. L’assessore Roberto Apicella, intanto, tramite i social, ha promosso un incontro con i commercianti della zona. Ancora non chiaro il motivo del confronto.