Casal Velino, bar in fiamme nella notte: intervento rapido di Vigili del Fuoco e Carabinieri

Le fiamme, sviluppatesi nella struttura durante le ore notturne, hanno provocato danni al locale e allertato immediatamente le squadre operative della zona

Un incendio divampato intorno alle 03:30 in un bar di via Alento, al Bivio di Acquavella, ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi. Le fiamme, sviluppatesi nella struttura durante le ore notturne, hanno provocato danni al locale e allertato immediatamente le squadre operative della zona.

Gli interventi

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono arrivati per primi sul posto, mettendo in sicurezza l’area e domando l’incendio prima che potesse estendersi agli edifici adiacenti. La rapidità delle operazioni ha permesso di contenere il rogo e limitare ulteriori rischi per le abitazioni circostanti.

Indagini in corso

Poco dopo sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Casal Velino, insieme ai militari della Territoriale di Vallo della Lucania. A loro è stato affidato il compito di eseguire i rilievi e avviare le verifiche necessarie per ricostruire l’origine delle fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza conseguenze ulteriori. Restano in corso gli accertamenti per definire la dinamica dell’accaduto.

