Cartoni e degrado in viale Amendola: allarme sicurezza a Eboli

Cartoni accatastati davanti a un’attività commerciale sul viale Amendola di Eboli: scatta l’allarme sicurezza.

L’episodiosi si è verificato nella notte davanti a una nota attività commerciale, dove alcuni giovani, definiti “maranza” dai residenti, hanno accumulato numerosi cartoni creando una sorta di “muro improvvisato”.

L’allarme

Una situazione che ha generato forte allarme, soprattutto per il rischio di un possibile incendio.

A denunciare l’accaduto è stato Vito Ciccarone, 84 anni, che ha espresso tutta la sua preoccupazione: «Purtroppo questi maranza non rispettano niente e nessuno. Hanno creato un muro di cartoni davanti a una nota attività commerciale: potevamo incendiare tutto. Meno male che pioveva e speriamo che le telecamere abbiano visto chi è stato».

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema del degrado urbano e della sicurezza, con i cittadini che chiedono maggiori controlli e interventi per evitare che situazioni simili possano ripetersi.