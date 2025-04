Caritas Vallo della Lucania: al via la formazione per i volontari dei Centri di Ascolto

La Caritas diocesana di Vallo della Lucania, sotto la guida di Don Aniello Adinolfi e Don Giuseppe Sette, ha dato il via a un ciclo di formazione dedicato ai volontari dei Centri di Ascolto. L’iniziativa mira a dotare gli operatori di strumenti di conoscenza specifici per affrontare i percorsi di aiuto e sostegno rivolti alle persone in condizioni di vulnerabilità.

Il ruolo cruciale della formazione per un supporto efficace

«La formazione riveste un ruolo fondamentale nel potenziamento delle nostre capacità di ascolto e supporto verso le persone in difficoltà», ha dichiarato il condirettore Don Giuseppe Sette. «In un momento storico in cui le sfide sociali sono sempre più complesse, è essenziale che i nostri operatori e volontari siano adeguatamente preparati per offrire un servizio efficace e sensibile alle esigenze delle comunità, secondo lo spirito del Vangelo, nello stile di Caritas».

Quattro incontri tematici presso il Seminario diocesano

Il calendario prevede quattro appuntamenti formativi che si terranno presso l’Auditorium del Seminario di Vallo della Lucania. Si inizierà il 24 aprile alle ore 17,30 con le tematiche “Identità della Caritas e Metodo della Caritas: ascoltare, osservare e discernere per animare”. Il 9 maggio, sempre alle 17,30, il focus sarà su “Il Centro di Ascolto e la Relazione di Aiuto: Elementi di comunicazione efficace per gli operatori delle relazioni”.

Il 17 maggio alle ore 10,00 si terrà la lezione “L’osservazione come funzione pastorale: la lettura del territorio” e la presentazione di “Ospoweb: cos’è e come opera”. Il percorso formativo si concluderà il 23 maggio alle ore 17,30 con l’analisi sul “Lavoro d’équipe: funzioni, compiti e ruoli e sul progetto personalizzato e individualizzato della presa in carico”.

Esperti alla guida del percorso formativo

A condurre gli incontri saranno Emilio Di Fusco e Ciro Grassini, professionisti con una consolidata esperienza nel settore. Emilio Di Fusco è psicologo, assistente sociale e supervisore per le professioni di aiuto, e collabora da anni con la Caritas Diocesana di Aversa. Ciro Grassini è sociologo e giornalista, vicedirettore e progettista della Caritas Diocesana di Pozzuoli, nonché responsabile dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse.