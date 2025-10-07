Cardile: interventi in corso per la messa in sicurezza dopo la frana del 2023

Avviati a Cardile i lavori per la messa in sicurezza dell'area colpita dalla frana del gennaio 2023. Interventi mirati e nuove richieste di finanziamento.

A cura di Ernesto Rocco
Frana Cardile

Nelle scorse settimane sono stati avviati gli interventi di messa in sicurezza nell’area a monte della frazione Cardile di Gioi, colpita dall’evento franoso verificatosi tra il 17 e il 23 gennaio 2023. Questi lavori seguono i primi interventi realizzati in regime di somma urgenza subito dopo la calamità. L’azione in corso è il risultato di una sinergia tra l’Amministrazione Comunale e i competenti uffici regionali del Genio Civile.

Gli interventi in corso e il monitoraggio

Gli interventi in fase di realizzazione sono focalizzati sull’esecuzione di opere di mitigazione delle acque pluviali e sulla messa in sicurezza del territorio situato a monte del corpo di frana. A completamento di queste azioni, si procederà anche con la pulizia e il monitoraggio dei canali di scolo a valle dell’area interessata dal movimento franoso.

L’obiettivo è duplice: ridurre il rischio di nuovi eventi e garantire una maggiore stabilità del versante.

Richieste di finanziamento per l’intera area

L’intera area di Cardile è stata oggetto di un attento e approfondito studio di carattere geologico e ingegneristico.

Questo lavoro di analisi ha permesso all’Amministrazione Comunale di presentare nuove e specifiche richieste di finanziamento. Tali richieste mirano a interessare e proteggere l’intera zona a monte dell’abitato di Cardile, dimostrando una visione a lungo termine per la sicurezza del territorio.

