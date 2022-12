Viabilità: frana sulla Sp47, disagi per la circolazione

Ancora problemi per la viabilità nel Cilento interno. Nella serata di ieri una frana si è registra sulla SP47, nel comune di Gioi. Ad essere interessata dal crollo di massi e detriti il tratto che collega il Capoluogo con la frazione Cardile.

Frana sulla Sp47 a Gioi: i disagi

La frana ha occupato gran parte della carreggiata, rendendo necessaria la parziale chiusura al transito. Probabile che a generare il fenomeno siano state le piogge degli ultimi giorni che già avevano creato non pochi problemi in varie località del Cilento interno e costiero.

Del caso è stata informata la Provincia di Salerno, competente per l’arteria, sollecitata anche dalla presidente dell’Associazione familiari vittime delle strada, Teresa Astone. Il Comune di Gioi ha provveduto a delimitare la frana; attualmente la strada è aperta al transito seppur è possibile circolare ad una sola corsia. «Si invita a guidare con prudenza», dicono da palazzo di città.

La speranza dei residenti è che si intervenga in tempi brevi. Per fortuna il fenomeno franoso non richiede opere di particolare complessità. Sarà necessario sgomberare la strada e verificare che non ci siano ulteriori criticità che possano portare a nuovi crolli. Già in passato la Sp47 a Gioi è stata interessata da frane e smottamenti.