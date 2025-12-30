Capodanno a Salerno: Mahmood in piazza della Libertà, informazioni e viabilità

Salerno si prepara a salutare il nuovo anno con un grande Capodanno di musica e spettacolo nella suggestiva Piazza della Libertà. Mercoledì 31 dicembre sarà Mahmood il protagonista assoluto, nel cuore della città delle Luci d’Artista. L’evento, organizzato dal Comune di Salerno con il contributo della Regione Campania, prenderà il via alle 20.45 con la conduzione di Pippo Pelo e Adriana Petro e il dj set di Pika Dj.

Alle 22.00 salirà sul maxi palco Mahmood per due ore di concerto con tutti i successi che lo hanno reso uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Allo scoccare della mezzanotte, brindisi augurale e spettacolo di fuochi pirotecnici sul mare per accogliere il nuovo anno in un’atmosfera di grande emozione.

Le info utili

L’accesso alla piazza sarà libero e gratuito, regolato da varchi di sicurezza attivi dalle 19.00 lato Stazione Marittima e lato Sala Pasolini–Santa Teresa. Previsti controlli agli ingressi e il divieto di introdurre oggetti pericolosi. L’area è attrezzata con servizi igienici, punto medico e una pedana dedicata alle persone con disabilità. Attenzione anche alla mobilità: il parcheggio sotterraneo di Piazza della Libertà sarà chiuso dalle 17.00, mentre sarà attivo un servizio di bus navetta circolare e il prolungamento del servizio notturno della metropolitana.

Il fronte palco misura 40 metri, 3 schermi ledwall, 12mila metri quadrati l’area riservata al pubblico con 20 bagni chimici ed una pedana attrezzata per disabili. In piazza Punto Medico Assistenza. Tra addetti a palco, artisti, sicurezza, logistica, mobilità saranno circa quattrocento le persone impegnate per l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione.

Appuntamento il 1° gennaio al Teatro Verdi

Il Capodanno salernitano proseguirà il 1° gennaio al Teatro Verdi con il Concerto di Gala che vedrà protagonista il soprano Maria Agresta, per iniziare il nuovo anno all’insegna dell’arte e della grande musica.