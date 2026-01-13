Capitello, struttura balneare senza autorizzazioni: scatta il sequestro

Ad apporre i sigilli sono stati stati gli uomini dell'Ufficio Circondariale di Palinuro agli ordini del Tenente di Vascello Samantha Losito

Capitello, sequestro

Una struttura balneare presente sul litorale di Capitello, frazione costiera del comune d’Ispani,  è stata posta sotto sequestro nella giornata di ieri. Ad apporre i sigilli sono stati stati gli uomini dell’Ufficio Circondariale di Palinuro agli ordini del Tenente di Vascello Samantha Losito.

L’operazione

Un’operazione che si è concretizzata nella mattinata di ieri a seguito di un sopralluogo effettuato dal personale della Capitaneria di Porto, su disposizione della Procura di Lagonegro. Sembra, infatti, che la struttura balneare sia carente di alcuni titoli autorizzativi e presenti inoltre delle difformità.

Il provvedimento

Elementi quest’ultimi che hanno portato al sequestro del lido balneare. L’operazione svolta dal personale della Capitaneria di Porto di Palinuro rientra in una più vasta attività di controllo dell’intero litorale del Golfo di Policastro.

