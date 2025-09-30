Capitello: ripresi i lavori sul Ponte Soranna, code e disagi per gli automobilisti

I tempi di attesa si dilatano arrivando fino a 20 minuti

A cura di Maria Emilia Cobucci

La ripresa dei lavori sul ponte Soranna, lungo la strada statale 18 nel Golfo di Policastro, nella frazione costiera di Capitello, ha già generato diversi disagi ai numerosi automobilisti e a tutti pendolari che giornalmente attraversano la statale per raggiungere le scuole o i luoghi di lavoro.

I lavori

I lavori infatti riguardano un tratto della statale che non può essere bypassato in alcun modo, essendo la strada l’unica che attraversa l’intero Golfo di Policastro fino a giungere nella cittadina di Sapri, il centro più grande e frequentato dell’intera area. Lunghe code di automobili si registrano infatti nelle ore di punta della giornata, e non solo. Anche nel weekend, quando ancora sul territorio si riversano diversi turisti, le code dinanzi i due semafori, che regolano il traffico attraverso il senso unico alternato, sono consistenti. I tempi di attesa si dilatano arrivando fino a 20 minuti.

Una situazione che, come accaduto lungo la strada statale 517 “Bussentina”, è già stata evidenziata da diversi automobilisti che quotidianamente attraverso l’importante statale e che allungano, e non di poco, i tempi di percorrenza in un periodo dell’anno che non dovrebbe presentare particolari criticità.

