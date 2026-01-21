Capitello, abusi edilizi in una attività: scatta il sequestro

Contestati abusi edilizi, tre persone denunciate: il titolare dell'attività, il progettista e la ditta esecutrice

I carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro di Salerno, coadiuvati dai militari dell’Arma Locale, hanno proceduto al sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria nei confronti di un’attività sita a Capitello, nel comune di Ispani.

Le indagini e la contestazioni

Stando alle prime ricostruzioni gli accertamenti avrebbero rivelato delle difformità dell’immobile sottoposto pertanto a sequestro.

I militari hanno pertanto proceduto alla denuncia a piede libero del titolare dell’attività, del progettista e della ditta esecutrice. L’attività investigativa prosegue.

