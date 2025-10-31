Capaccio, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni alla Borsa del Turismo

“Se ci sono le intuizioni e le idee si può andare avanti con coraggio senza assistenzialismo”, lo ha detto Ugo Picarelli, Fondatore e Direttore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, inaugurata ieri a Capaccio Paestum, per la XXVII edizione.

L’evento

Presente, anche quest’anno, al grande salone espositivo, aperto fino al 2 novembre, diventato vetrina di bellezze mondiali e che ogni anno registra numeri da record, anche lo stand del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con gli amministratori dell’ente che condividono pienamente gli obiettivi della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ossia promuovere le destinazioni turistico-archeologiche, valorizzare Parchi, Musei e le risorse dei luoghi, destagionalizzare il turismo, incrementare le opportunità economiche e gli effetti occupazionali.

Le interviste

Ai microfoni di InfoCilento il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo e il direttore, Romano Gregorio, hanno sottolineato l’importanza della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.