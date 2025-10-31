Capaccio, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni alla Borsa del Turismo

Tanti i presenti all'inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

A cura di Alessandra Pazzanese

“Se ci sono le intuizioni e le idee si può andare avanti con coraggio senza assistenzialismo”, lo ha detto Ugo Picarelli, Fondatore e Direttore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, inaugurata ieri a Capaccio Paestum, per la XXVII edizione.

L’evento

Presente, anche quest’anno, al grande salone espositivo, aperto fino al 2 novembre, diventato vetrina di bellezze mondiali e che ogni anno registra numeri da record, anche lo stand del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con gli amministratori dell’ente che condividono pienamente gli obiettivi della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ossia promuovere le destinazioni turistico-archeologiche, valorizzare Parchi, Musei e le risorse dei luoghi, destagionalizzare il turismo, incrementare le opportunità economiche e gli effetti occupazionali.

Leggi anche:

Taglio del nastro per la XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Le interviste

Ai microfoni di InfoCilento il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo e il direttore, Romano Gregorio, hanno sottolineato l’importanza della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Elly Shlein a Paestum

Elezioni regionali, Shlein – De Luca, incontro a Fisciano. Cirielli fa tappa ad Agropoli

Continuano gli incontri in vista delle elezioni regionali

Chiara Esposito Tg

Tg InfoCilento 31 ottobre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Chiara Esposito

Salerno celebra i 30 anni di Linea d’Ombra Festival: “Sarà un’edizione scintillante”

Dal 8 al 15 novembre 2025 Salerno celebra il trentennale di Linea…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79