Capaccio Paestum, un nuovo parcheggio a Torre di Mare: al via l’iter progettuale

Il Comune punta a risolvere le criticità legate alla carenza di parcheggi nella zona. Ecco l'area individuata per l'opera

A cura di Ernesto Rocco
Municipio Capaccio Paestum

La Giunta Comunale di Capaccio Paestum punta al miglioramento della mobilità urbana e la rigenerazione del territorio. Un delibera di giunta mira alla realizzazione di una nuova infrastruttura da adibire a parcheggio pubblico in località Torre di Mare, precisamente in Via Urano.

Il provvedimento risponde alla necessità di risolvere le croniche criticità di viabilità e la mancanza di aree idonee alla sosta dei veicoli nella frazione. La carenza di parcheggi è causa di gravi disagi che vanno dalla congestione del traffico all’aumento dei rischi per la sicurezza stradale, fino al danno ambientale dovuto alla sosta irregolare.

L’area individuata e il prossimo passo

L’area prescelta per la nuova opera è un vasto appezzamento del demanio comunale in Via Urano, identificato al Foglio 70 con le particelle catastali 293, 294 e 295. Queste particelle, che confinano con la strada comunale, si presentano quasi del tutto prive di vegetazione e sono state ritenute “potenzialmente idonee ad essere adibite a parcheggio pubblico di veicoli”.

L’Amministrazione riconosce l’obiettivo come strategico. Il prossimo passo è stato demandato al Responsabile Lavori Pubblici, con il mandato di predisporre, entro 30 giorni dalla pubblicazione, uno studio di fattibilità.

Le procedure urbanistiche necessarie

Il progetto, tuttavia, richiederà un iter amministrativo preciso. L’area individuata ricade attualmente in zona “Pascolo cespuglioso e Incolto” nel vigente Piano Regolatore Generale (PRG). Pertanto, la Giunta ha preso atto che, per la realizzazione dell’opera, sarà necessaria una variante urbanistica al PRG.

Solo dopo la consegna e l’approvazione dello studio di fattibilità, l’ente potrà procedere con la fase successiva, che include la progettazione preliminare (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – PFTE), l’aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e, infine, l’approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Corso Salerno

Salerno, palpeggia giovani donne in pieno centro, fermato extracomunitario

L'uomo, di nazionalità marocchina, sarà sottoposto a rimpatrio

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 4 novembre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e…

Modesto del Mastro

Ospedale, Del Mastro (FdI): “Le promesse ad orologeria del Pd”

“Dopo Lampasona, anche Picarone fa campagna sull’ospedale”

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79