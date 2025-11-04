Capaccio Paestum, un nuovo parcheggio a Torre di Mare: al via l’iter progettuale

La Giunta Comunale di Capaccio Paestum punta al miglioramento della mobilità urbana e la rigenerazione del territorio. Un delibera di giunta mira alla realizzazione di una nuova infrastruttura da adibire a parcheggio pubblico in località Torre di Mare, precisamente in Via Urano.

Il provvedimento risponde alla necessità di risolvere le croniche criticità di viabilità e la mancanza di aree idonee alla sosta dei veicoli nella frazione. La carenza di parcheggi è causa di gravi disagi che vanno dalla congestione del traffico all’aumento dei rischi per la sicurezza stradale, fino al danno ambientale dovuto alla sosta irregolare.

L’area individuata e il prossimo passo

L’area prescelta per la nuova opera è un vasto appezzamento del demanio comunale in Via Urano, identificato al Foglio 70 con le particelle catastali 293, 294 e 295. Queste particelle, che confinano con la strada comunale, si presentano quasi del tutto prive di vegetazione e sono state ritenute “potenzialmente idonee ad essere adibite a parcheggio pubblico di veicoli”.

L’Amministrazione riconosce l’obiettivo come strategico. Il prossimo passo è stato demandato al Responsabile Lavori Pubblici, con il mandato di predisporre, entro 30 giorni dalla pubblicazione, uno studio di fattibilità.

Le procedure urbanistiche necessarie

Il progetto, tuttavia, richiederà un iter amministrativo preciso. L’area individuata ricade attualmente in zona “Pascolo cespuglioso e Incolto” nel vigente Piano Regolatore Generale (PRG). Pertanto, la Giunta ha preso atto che, per la realizzazione dell’opera, sarà necessaria una variante urbanistica al PRG.

Solo dopo la consegna e l’approvazione dello studio di fattibilità, l’ente potrà procedere con la fase successiva, che include la progettazione preliminare (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – PFTE), l’aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e, infine, l’approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale.