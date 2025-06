Capaccio Paestum, trovato scarico abusivo di azienda casearia: scatta la denuncia

Deferimento per il Presidente dell’U.S. Agropoli Iginio Serrapede: arriva la nota ufficiale

La Procura Federale della F.I.G.C. ha comunicato in via ufficiale il deferimento del Presidente dell’U.S. Agropoli, Iginio Serrapede, per mancato pagamento nei confronti di due ex giocatori del club