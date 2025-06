Capaccio-Paestum, torna la Fiera del Baratto e dell’Usato: la 5^ edizione all’insegna del vintage e del riuso

L’estate comincia al NEXT! Il 21 e 22 giugno si svolgerà la quinta edizione della Fiera del Baratto e dell’Usato in tour a Capaccio-Paestum presso la struttura del NEXT, ex-tabacchificio; vivila appieno all’interno dei padiglioni fieristici dove saranno presenti 150 spazi espositivi pieni di oggetti di antiquariato, artigianato, oggettistica, abbigliamento vintage, collezionismo e tanto altro!

Evento

Gli orari di ingresso dell’evento sono dalle 17,00 alle 23,30 per entrambi i giorni.

L’ingresso è gratuito, facilmente raggiungibile e comodo grazie ad un ampio parcheggio presente all’interno della struttura, anch’esso totalmente gratuito.

Sarà presente, inoltre, un’area interna per rilassarsi e mangiare in compagnia in un bellissimo giardino nei momenti di pausa.

Arrivati alla quinta edizione la Fiera del Baratto e dell’Usato in tour, organizzata da bidonville 2.0, una società di Napoli che organizza eventi dell’usato in Campania da 25 anni, si conferma un appuntamento obbligatorio per il territorio e gli amanti dell’usato

Come arrivarci?

In auto

Autostrada A2 “del Mediterraneo” (Salerno-Reggio Calabria)

Uscita BATTIPAGLIA

Proseguire in SS18 per 17 km direzione Paestum

Prendere uscita Cafasso

In treno

Stazione FS Capaccio-Roccadaspide – Paestum

In alternativa scendere alla stazione di Agropoli

INFO & CONTATTI

081-18206507

WHATSAPP 392-3729728