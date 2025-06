Capaccio Paestum: al Next la seconda edizione del campionato di “Pasta fatta a mano”

Dal 30 maggio al 1° giugno 2025, Capaccio Paestum ha ospitato la seconda edizione del Campionato della Pasta Fatta a Mano, un evento unico nel suo genere che celebra l’arte della pasta fresca artigianale. La manifestazione si è svolta presso il NEXT, in concomitanza con la quarta edizione del Dmed – Salone della Dieta Mediterranea. Organizzato da BTL Prod in coproduzione con il Consorzio Edamus, il campionato ha visto la partecipazione di due categorie: Professionisti e Amatori.

La giornata

I professionisti del settore Ho.Re.Ca., tra cui chef stellati, food creator e operatori del mondo della ristorazione, si sono sfidati il 30 e 31 maggio. Gli amatori, appassionati della pasta fatta in casa, hanno gareggiato il 1° giugno. La giuria, presieduta dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro, era composta da figure di spicco del panorama culinario italiano, tra cui gli chef stellati Peppe Guida, Michele De Blasio, Fabio Pesticcio e Oliver Glowig, oltre a giornalisti e nutrizionisti di rilievo.

I riconoscimenti

Il vincitore assoluto di ciascuna categoria ha ricevuto il “Pettorello”, una scultura in ceramica raffigurante un matterello, simbolo dell’artigianalità della pasta, realizzata dall’artista Sasà Sorrentino. Sono stati inoltre assegnati premi speciali per il miglior impasto, il miglior impiattamento, il miglior condimento e l’equilibrio nutrizionale del piatto.

Il Campionato della Pasta Fatta a Mano non è solo una competizione culinaria, ma rappresenta anche un’opportunità per valorizzare le tradizioni gastronomiche locali e promuovere il patrimonio culturale di Capaccio Paestum. La manifestazione ha attirato visitatori da tutta Italia, contribuendo a rafforzare l’identità enogastronomica del territorio e a sostenere l’economia locale.