Eboli: il Forno di Vincenzo protagonista al Salone della Dieta Mediterranea presso il Next di Capaccio Paestum

Il Forno di Vincenzo, forno sociale di comunità e progetto di integrazione e sviluppo delle autonomie che esiste da qualche anno nel centro storico della Città di Eboli sarà protagonista al Next Paestum, il 1° giugno 2025 ore 19.00 con un Cooking show sul Ciauliello di Eboli, curato dalla Pro Loco.

L’appuntamento

Per l’occasione Carmelo Vignes, con Vincenzo e Vito Bardascino dell’associazione “Il Forno di Vincenzo” Forno sociale di Comunità faranno degustare ai presenti la tipica pietanza ebolitana, iscritta nell’elenco dei PAT (prodotti agroalimentari tradizionali) della Regione Campania, e il pane di Vincenzo, prodotto della riscoperta di antiche lavorazioni e farine particolari. A cornice dell’appuntamento gastronomico anche la degustazione di vini della cantina ebolitana AITA con il patron Vito.

«Anche quest’anno – dichiara il Presidente della Pro Loco Enrico Tortolani – siamo felici di partecipare al DMED, manifestazione che ha assunto un rilievo internazionale, per contenuti e ospiti. La nostra Pro Loco, grazie alla sinergia con gli organizzatori e alla disponibilità della direttrice Loredana Parisi, coglie un’importante opportunità per proiettare l’immagine di Eboli e di sue tipicità oltre i suoi confini. Tutto questo nell’ottica di promuovere e realizzare una programmazione integrata, di lungo periodo, che metta insieme operatori e vocazioni, per un territorio, quello di Eboli, ancora alla ricerca di una identità, nonostante le grandi potenzialità».

Degustazione del prodotto tipico Ciauliello

L’appuntamento a Paestum, il primo giugno alle ore 19.00 saprà deliziare il palato dei presenti con la definizione del Ciauliello piatto tipico della tradizione ebolitana inserito nei PAT già da diversi anni.