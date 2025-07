Capaccio Paestum: tartaruga caretta caretta trovata senza vita sul litorale

Una tartaruga caretta caretta è stata trovata priva di vita questa mattina sul litorale di Licinella, nel comune di Capaccio Paestum. Sono stati alcuni cittadini a segnalarla. L’esemplare adulto era già morto quando è stato avvistato.

Un caso non nuovo

Purtroppo questo non è il primo caso di tartaruga caretta caretta rinvenuta senza vita in spiaggia. Spesso a determinare il decesso sono ferite riportate in seguito allo scontro con imbarcazioni o determinate dalle reti dei pescatori, ma anche l’inquinamento rappresenta un pericolo per questa o altre specie marine.

Queste settimane sono anche quelle della nidificazione delle tartarughe caretta caretta. In Campania si contano circa sessanta nidi.