Capaccio Paestum, sventato furto in abitazione: ladri immortalati dalle telecamere

Non si arresta l'ondata di furti a Capaccio Paestum. Sabato alcuni individui sono stati messi in fuga dai proprietari dopo essere stati ripresi dalla videosorveglianza

A cura di Ernesto Rocco

Non si placa l’emergenza sicurezza nella città dei Templi. L’allarme furti a Capaccio Paestum continua a tenere alta l’attenzione della cittadinanza, come dimostra l’ultimo episodio verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato. Alcuni individui sono stati immortalati dagli occhi elettronici delle telecamere di videosorveglianza mentre si introducevano nel giardino e nelle pertinenze di un’abitazione privata.

Dalle immagini, che hanno fatto rapidamente il giro delle chat di zona e dei residenti, emerge un dettaglio inquietante: i tre soggetti agivano a volto scoperto, muovendosi con apparente calma.

Il loro comportamento suggerisce che fossero in attesa del momento ideale per colpire, intenti a controllare porte, finestre e potenziali vie di accesso. Tutto lascia pensare a quello che appare chiaramente come un sopralluogo preventivo per pianificare l’effrazione.

La reazione dei proprietari e la fuga

A scongiurare il peggio è stata la prontezza dei proprietari di casa. Accortisi dei movimenti sospetti all’esterno della struttura, hanno reagito tempestivamente facendo scattare l’allarme. L’intervento immediato ha sortito l’effetto sperato: i malintenzionati, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga prima di poter tentare l’effrazione vera e propria.

L’episodio, pur essendosi concluso senza danni materiali, evidenzia la sfrontatezza di chi agisce in pieno giorno e senza alcuna precauzione per celare la propria identità, avvicinandosi alle case per verificarne la vulnerabilità. Tale modus operandi è considerato un segnale preoccupante per la sicurezza pubblica.

Cresce la paura tra i residenti per l’escalation di furti

L’accaduto alimenta un clima già pesante tra i cittadini. Nelle ultime settimane, infatti, sono state numerose le segnalazioni di movimenti anomali in diverse aree del territorio comunale. Purtroppo, in molte circostanze, i tentativi di furto sono andati a buon fine, con ville e appartamenti ripuliti dai ladri.

Un aspetto che desta particolare allarme è che diversi colpi sono stati messi a segno anche con la presenza delle vittime in casa. Questa escalation ha spinto la popolazione a correre ai ripari, incrementando il ricorso a sistemi di controllo privati e rafforzando la rete di comunicazione tra vicini per segnalazioni tempestive.

L’appello a rafforzare le misure di sicurezza

Di fronte a questa situazione, da più parti si leva l’appello a non abbassare la guardia. La raccomandazione principale è quella di rafforzare le misure di sicurezza passive e attive: dall’installazione di sistemi di allarme all’aggiornamento della videosorveglianza, fino alla messa in sicurezza degli infissi.

