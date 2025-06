Capaccio Paestum: successo per l’incontro dedicato alla tutela dei minori

Grande partecipazione per l’incontro di sensibilizzazione e formazione sul tema della tutela dei minori tenutosi sabato pomeriggio presso la Sala Erica di Piazza Santini a Capaccio Paestum.

L’iniziativa

L’iniziativa, denominata “Bambini Violati”, è stata organizzata dal Lions Club Capaccio Paestum Magna Grecia, presieduto dal Dott. Vincenzo Mallamaci, in collaborazione con il Rotary Club Paestum Centenario, presieduto dal Dott. Enzo Bagini, con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum. Durante l’incontro è stato presentato l’opuscolo informativo pensato per aiutare insegnanti ed educatori a riconoscere i segnali caratteristici di bambini vittime di abusi. L’opuscolo è stato distribuito gratuitamente e sarà consegnato anche al personale scolastico e socio-educativo del territorio, come strumento concreto di prevenzione, conoscenza e intervento.

Gli interventi

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, sono intervenuti i promotori dell’iniziativa: il Dott. Vincenzo Mallamaci per il Lions Club e il Dott. Enzo Bagini per il Rotary Club e numerosi autorevoli esperti e rappresentanti delle istituzioni che si occupano della protezione dell’infanzia e dell’adolescenza. Ad intervenire anche il Dott. Francesco Rotondo, Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania; la Dott.ssa Roberta Manzo, sostituto commissario della Polizia di Stato – sezione Polizia Postale e il Dott. Severino Spezia, sovrintendente capo della Polizia di Stato – sezione Polizia Postale.