Capaccio Paestum: sala gremita per la presentazione del Carnevale 2026

La “Sala Erica” di Piazza Santini, nel cuore di Capaccio Paestum, è stata gremita per la presentazione della 46esima edizione della “Gran Festa di Carnevale”, ossia del “Carnevale Storico di Capaccio Paestum” che torna dopo un periodo di pausa. Tanti gli appuntamenti in programma, che coinvolgeranno tante località e tante frazioni della Città dei Templi.

Gli appuntamenti in programma

Alla Conferenza Stampa hanno partecipato i comitati e le associazioni delle Contrade attive per l’organizzazione del Carnevale Capaccese, il Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino e la Dottoressa Maria Chiara Sica, Coordinatrice dell’Associazione “Carnevale Storico di Capaccio Paestum”.

La grande festa inizierà sabato pomeriggio, 7 febbraio, presso il Next, l’Ex Tabacchificio di località Cafasso, dove sarà presentato il programma e in cui saranno allestiti laboratori creativi per bambini. Domenica, 8 febbraio, i carri allegorici sfileranno per località Laura e il 14 febbraio sarà la volta di Capaccio Capoluogo. Il 15 febbraio la festa arriverà a Capaccio Scalo per terminare il 17 a Paestum, presso l’Area Archeologica. Tutti i dettagli del programma saranno consultabili attraverso le pagine social del Carnevale di Capaccio Paestum.