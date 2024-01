Capaccio Paestum: riemerge in superfice parte della condotta sottomarina di Varolato

Parte della condotta sottomarina a servizio della rete fognaria e del depuratore di località Varolato è riemersa in superficie a largo della costa di località Laura, a Capaccio Paestum, nei pressi del molo Sirena.

La segnalazione

Sono stati alcuni cittadini a segnalare in mare la presenza di un oggetto galleggiante di grosse dimensioni. Immediatamente è stata informata la Guardia Costiera di Agropoli, agli ordini del tenente di vascello Alessio Manca, che ha inviato una motovedetta sul posto.

I militari hanno appurato che si trattava di una porzione di condotta tornata a galla.

I lavori

I lavori di sistemazione della condotta sottomarina di Valorato erano stati ultimati un anno fa. Già in passato vi erano stati problemi che avevano richiesto interventi. Nel gennaio 2018, infatti, una mareggiata danneggiò in più punti i tubi di scarico rendendo impossibile lo scarico delle acque reflue depurate che avviene a 2 chilometri dalla costa.

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum riuscì ad aggiudicare un appalto per i lavori di ripristino e ristrutturazione della condotta per 2 milioni di euro. Il progetto prevedeva la dismissione della vecchia condotta e la messa in opera di una nuova tubatura con scarico a largo.